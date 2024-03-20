スペイン１部リーグ、レアル・マドリードベルギー代表ＧＫティボ・クルトワが、１９日の練習で右膝半月板を負傷し、今季中の戦線復帰が絶望的な状況となった。スペインの複数メディアが伝えた。精密検査が行われるが、現在のところ手術などの措置は取らないという。クルトワは昨年８月に左膝前十字じん帯を断裂し、リハビリを続けていた。今年に入り、２月末からチーム練習に参加。欧州チャンピオンズリーグ準々決勝のマンチ