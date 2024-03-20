今年の2月から、「家系ラーメン 箕輪家」で二郎系のラーメン「まるじろう」が提供され、SNSを中心に大バズリしている（筆者撮影）／外部サイトでは写真をすべて見られない場合があります。本サイト（東洋経済オンライン）内でご覧ください二郎系ラーメンと横浜家系ラーメン。熱狂的なファンを持つ中毒性の高いラーメンとしては、この2つは双璧ではないかと思う。三田の「ラーメン二郎 三田本店」を総本山とし、インスパイア系も含