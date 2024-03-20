接客の仕事をしていると、思いもよらないクレーマーに遭遇することがある。その中には、クレームと言うより難癖をつけているとしか思えないものもあって、店員は対応に苦慮することだろう。今回は、キャリコネニュース読者が遭遇した衝撃クレーマーを紹介したい。30代前半の女性（茨城県／サービス・販売・外食）は、喫茶店でアルバイトをしていたとき、こんな客に遭遇した。（文：林加奈）「ピザトーストを3分の2食べてから『中が