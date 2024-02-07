700人以上の郵便局長らが無実の罪で訴追された事件。システム開発で関わった富士通は今後、どんな対応を迫られるのか（左写真：Bloomberg、右写真：編集部撮影）「極めて厳粛に受け止めており、深くおわび申し上げる」1月31日にオンラインで開かれた富士通の決算会見。磯部武司CFO（最高財務責任者）は、「イギリス史上最大の冤罪事件」で無実の罪に問われた郵便局長らに対し、そう陳謝した。富士通の子会社が関わった事件が今、イ