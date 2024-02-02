人気ドラマシリーズ『おっさんずラブ』（テレビ朝日系）の続編、『おっさんずラブ-リターンズ-』が１月５日から放送されている。「おっさん同士の恋愛」がテーマのコメディで’18年４月期に深夜ドラマ枠で放送され、大ヒット。’18年の「新語・流行語大賞」のベスト10に選出されるなど社会現象を起こした。このドラマの演出を担当したのが、映画監督の瑠東東一郎（るとうとういちろう）氏（44）である。「関西テレビの制作会社に所