選手が交代しながらサッカーを続ける催しが23日正午から26日正午までの72時間、静岡県川根本町で行われた。出場した選手は2371人。2016年に南米チリでギネス世界記録を達成した2357人を上回った。ギネスの事務局に認められれば、正式に世界記録更新になる。町民有志らからなる「SUN川根スタンドアップ！プロジェクトチーム」が、町を盛り上げようと主催した。ルールは、フルコートで11人対11人による試合を途切れることなく続