Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£·£´²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤Ï£±£³Æü¤Ë½Ð¾ì¼Ô¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀª¤Ï£±ÁÈ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï£±£¹£·£¹Ç¯°ÊÍè¡¢£´£´Ç¯¤Ö¤ê¡££Î£È£Ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£±£±·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢À­²Ã³²¤ÎÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤¬¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¼ÒÄ¹¤Î