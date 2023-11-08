【AFP＝時事】パーキンソン病歴約30年の男性患者の体内に電極を埋め込み、脊髄に電気刺激を与えることでほぼ普通に歩けるようになったとするスイスの研究成果が6日、学術誌ネイチャー・メディシン（Nature Medicine）で発表された。外科医のジョスリーヌ・ブロック（Jocelyne Bloch）氏と神経科学者のグレゴワール・クルティーヌ（Gregoire Courtine）氏が率いるチームは、数年前に同様の方法で下半身がまひしていた患者の歩行を