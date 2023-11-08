カルビーは11月13日、全国で「ラブ地元」シリーズ第1弾「じゃがりこ 関西風おだし味」を期間限定発売する。また、近畿エリアのカルビープラス3店舗(ららぽーとEXPOCITY店、ジェイアール京都伊勢丹店、神戸ハーバーランドumie店)で11月9日から先行発売する(無くなり次第終了)。カルビー 「ラブ地元」ロゴ【関連記事】カンロ「ピュレグミ アクセサリーコレクション」ガシャポンで発売、ネックレス・ブレスレット・ヘアピン、“すっぱ