かねて後継者問題に悩んでいたという宮崎駿氏ら。日テレは千載一遇の機会をどう生かすのか（左画像：日テレ公式ホームページのキャプチャ、右写真：風間仁一郎撮影、2013年の引退会見時）日本アニメの歴史が動いた。日本テレビホールディングス（以下、日テレ）は9月21日、傘下の日本テレビ放送網がスタジオジブリを子会社化すると発表した。個人株主から議決権ベースで42.3％の株式を取得し、今後はジブリの経営をサポートしてい