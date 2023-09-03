今年に入り、マイナンバー制度を巡る問題が連日、世間をにぎわしている。マイナンバーカードに別人の情報がひも付けられる事例が多数発生し、国民の不安は増すばかりだ。一方、政府が現行の健康保険証を来年秋に廃止し、マイナカードに統一する方針を示したことで、カードの所持は実質的に義務化された。情報漏洩（ろうえい）への危機感も強まる中、１００歳時代を生きる上でマイナカードはどのように有効利用できるのか。マイナン