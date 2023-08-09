ドン・キホーテ（以下、ドンキ）が、渋谷道玄坂の大型複合施設「道玄坂通 dogenzaka-dori」に新業態となる「ドミセ渋谷道玄坂通ドードー店（以下、ドミセ）」をオープンする。開店日は8月24日。 【画像をもっと見る】 ドミセは、2009年に誕生したオリジナルブランド「情熱価格」の初となるフラッグシップ店舗で、売り場面積は671平方メートル。コンセプトには「おドろき専門