カフェチェーンの「タリーズコーヒー」で、2023年7月13日現在、「これは試さずにいられない」「め〜っちゃうま〜っ！」「バニラとはちみつでめちゃくちゃバランスよくなる」と、"ある"ドリンクメニューへのトッピング方法が話題です。それは、タリーズの「&TEA グレープフルーツセパレートティー」にアイスとはちみつを追加する、というもの。気になった記者も飲んでみました。確実にトッピング推奨です記者は今回、都内の店舗