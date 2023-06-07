¥ê¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¿·À¸»ùÍÑ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤Î¸å¤µ¤é¤ËÆý»ù£²¿Í¤Î»àË´¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿/CPSC ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÀ½ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ã£Ð£Ó£Ã¡Ë¤Ï£¶Æü¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë¥ê¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¿·À¸»ùÍÑ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤µ¤é¤ËÆý»ù£²¿Í¤Î»àË´Îã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¶¡¦¥Ü¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ü¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ü¡¼¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É£³¼ïÎà¡££±£µÇ¯£±