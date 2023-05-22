福岡県飯塚市の麻生大浦荘で21日から繰り広げられた第81期名人戦七番勝負の第4局（毎日新聞社、朝日新聞社主催）は22日、挑戦者の藤井聡太王将（20）が渡辺明名人（39）に勝ち、対戦成績を3勝1敗とした。藤井王将は谷川浩司十七世名人（61）の持つ最年少名人記録（21歳2カ月）の更新と7冠達成まであと1勝に迫った。渡辺名人は、4連覇のためには残りを3連勝するしかなくなった。藤井、夕休憩の前に投了に追い込む渡辺の攻め完封
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