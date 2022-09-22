人気ガールズグループIVE(アイヴ)のウォニョンが、ファンを驚かせた。【写真】「10頭身!?」ウォニョンの“驚異のスタイル”ウォニョンは9月21日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。写真には、じっとこちらを見つめるウォニョンの姿が写っている。これは自身がモデルを務めるシューズブランド「Suecomma Bonnie（シューコンマボニー）」の広告撮影のメイキングカット。ウォニョンは、ソファに腰掛けながら大きな瞳を輝
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