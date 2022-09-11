【業務スーパーマニアの絶品レシピvol.30】業務用食品をメインで販売している「業務スーパー」。コスパの良いお得な商品や、一風変わった輸入食品がそろっていると、今注目を集めているお店です。大の業務スーパーマニアというクックパッドアンバサダー・まこりんとペン子さんが、特におすすめの商品を紹介します。また、その商品を組み合わせて作るオリジナルレシピも考案！ 家計に優しくてお腹も満足する、コスパ最強レシピをお