タレント川崎麻世が５日、ブログで「８７歳の母！花火大会の最中に仕事を中断して救急車で運ばれた」と伝えた。前日は故郷の大阪府枚方市で花火大会があり、昔から実家の喫茶店がある商店街は、大勢の人が往来すると説明。「勿論喫茶店も大繁盛」としたうえで、「昨日はバイトの方が１人お休みでずっと店は満席状態で母とスタッフの男性と２人でやってたらしい」とした。「食事休憩や水も飲む暇さえなかったらしく母が目
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