言語翻訳デバイス市場：デバイスタイプ、接続方式、用途、エンドユーザー、販売チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
言語翻訳デバイス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.68%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、言語翻訳デバイス市場調査レポートを発行・販売します。
「言語翻訳デバイスレポート」では翻訳デバイスの製品ロードマップや戦略的パートナーシップを再定義しつつある、技術、規制、ユーザー体験の変革に関する包括的な考察を言及するほか、ハードウェア・ソフトウェアのパートナーシップ、コンポーネント戦略、および規制上の実績が、いかにして市場のリーダーシップと市場参入の成功を決定づけているかを明らかにする、重要な競合考察を分析します。
世界の言語翻訳デバイス市場規模は、2025年に12億9,000万米ドルと評価され、2026年の13億7,000万米ドルから2032年には21億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2003088-language-translation-device-market-by-device-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 言語翻訳デバイス市場：デバイスタイプ別
第9章 言語翻訳デバイス市場：接続性別
第10章 言語翻訳デバイス市場：用途別
第11章 言語翻訳デバイス市場：エンドユーザー別
第12章 言語翻訳デバイス市場：流通チャネル別
第13章 言語翻訳デバイス市場：地域別
第14章 言語翻訳デバイス市場：グループ別
第15章 言語翻訳デバイス市場：国別
第16章 米国言語翻訳デバイス市場
第17章 中国言語翻訳デバイス市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・言語翻訳デバイス市場における技術革新はどのような影響を与えていますか？
ニューラル機械翻訳モデルと音響処理の進歩により、エラー率が大幅に低減され、ほぼリアルタイムの多言語コミュニケーションが可能になりました。
・翻訳デバイスの市場環境はどのように変化していますか？
技術革新、規制の変更、進化する顧客の期待によって、翻訳デバイスの市場環境は変革的な変化を遂げつつあります。
・2025年の関税環境は翻訳デバイス市場にどのような影響を与えていますか？
新たな関税措置は、デバイスメーカー、部品サプライヤー、およびバイヤーに多面的な影響をもたらしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、言語翻訳デバイス市場調査レポートを発行・販売します。
「言語翻訳デバイスレポート」では翻訳デバイスの製品ロードマップや戦略的パートナーシップを再定義しつつある、技術、規制、ユーザー体験の変革に関する包括的な考察を言及するほか、ハードウェア・ソフトウェアのパートナーシップ、コンポーネント戦略、および規制上の実績が、いかにして市場のリーダーシップと市場参入の成功を決定づけているかを明らかにする、重要な競合考察を分析します。
世界の言語翻訳デバイス市場規模は、2025年に12億9,000万米ドルと評価され、2026年の13億7,000万米ドルから2032年には21億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 言語翻訳デバイス市場：デバイスタイプ別
第9章 言語翻訳デバイス市場：接続性別
第10章 言語翻訳デバイス市場：用途別
第11章 言語翻訳デバイス市場：エンドユーザー別
第12章 言語翻訳デバイス市場：流通チャネル別
第13章 言語翻訳デバイス市場：地域別
第14章 言語翻訳デバイス市場：グループ別
第15章 言語翻訳デバイス市場：国別
第16章 米国言語翻訳デバイス市場
第17章 中国言語翻訳デバイス市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・言語翻訳デバイス市場における技術革新はどのような影響を与えていますか？
ニューラル機械翻訳モデルと音響処理の進歩により、エラー率が大幅に低減され、ほぼリアルタイムの多言語コミュニケーションが可能になりました。
・翻訳デバイスの市場環境はどのように変化していますか？
技術革新、規制の変更、進化する顧客の期待によって、翻訳デバイスの市場環境は変革的な変化を遂げつつあります。
・2025年の関税環境は翻訳デバイス市場にどのような影響を与えていますか？
新たな関税措置は、デバイスメーカー、部品サプライヤー、およびバイヤーに多面的な影響をもたらしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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