こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
業界初となるタイヤ・路面摩耗粉じんのトラック・バス用実車捕集法を開発
環境影響把握に向けた研究を加速し、TRWP発生量の低減・最小化に向けた取り組みを促進
株式会社ブリヂストンは、タイヤ・路面摩耗粉じん（以下、TRWP：Tire and Road Wear Particles）の環境影響把握に向け、業界初となるトラック・バス用タイヤに対応した実車捕集法を開発しました。TRWPは、安心・安全な走行を支えるためにタイヤが路面と摩擦することで発生する粉じんで、タイヤの表面（トレッド）と道路舗装材の混合物です。当社は、2025年に乗用車用タイヤの実車捕集法を発表※1し、改善を重ねて捕集率を向上させてきました。今回新たにトラック・バス用タイヤでも業界初となるTRWPの実車捕集法を開発したことで、TRWPを効率的に捕集し、粒径分布や飛散状況、環境影響などTRWPを理解する活動をさらに加速するとともに、TRWP発生量の低減・最小化に向けた取り組みを促進していきます。
TRWPを捕集する装置をトラックに装着した様子
【トラック・バス用実車捕集法】
今回のトラック・バス用実車捕集法では、乗用車用の実車捕集法を通じて学んだTRWPの生成過程や飛散状況に関する知見を活かし、TRWPを高効率で捕集可能な独自の方法を開発しました。
１．発生するTRWP以外の粒子の影響を最大限排除した捕集方法
トラック・バスから発生するTRWPと路上に既に存在していた他の粒子の混入を防ぐため、走行前に路面を清掃。様々な走行条件を想定して作り上げられた走行路で実車を使った試験を行う当社プルービンググラウンド※2を活用しました。
２．トラック・バスに対応した捕集装置の開発
大型タイヤにも対応可能な吸引装置および吸引口を開発。風の影響を受けやすいカバー部分には強度の高いアルミフレームを採用。この捕集装置を活用し、走行時に発生するTRWPを捕集します。
３．走行後のTRWP捕集
トラック・バス走行後のコース上やタイヤカバー内部に残っているTRWPを捕集します。
TRWPを理解する活動において、ブリヂストンはこれまで業界のリーダーとして、WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）傘下のTIP（タイヤ産業プロジェクト）を通じて、TRWPの物理的・化学的特性とその影響の研究に取り組んできました。さらに、社内での研究開発だけでなく、社外の研究機関やパートナー企業との共創活動にも力を入れています。2025年に発表した乗用車用の実車捕集法に加え、今回開発したトラック・バス用実車捕集法で効率的に捕集したTRWPを活用することで、TRWPの環境影響把握に向けた研究を加速するとともに、研究内容を広く共有し、TRWP発生量の低減・最小化に貢献してまいります。
ブリヂストンは、TRWPを理解する活動と並行して、タイヤの耐摩耗性能を向上させたロングライフ商品の開発や、お客様のトータルコストの削減、地球環境への負荷の低減にも貢献するソリューション事業との連携等、TRWP発生量の低減・最小化に向けた取り組みも推進しています。これらの取り組みを推進することで、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」※3に掲げる「Ecology持続可能なタイヤとソリューションの普及を通じ、より良い地球環境を将来世代に引き継ぐこと」にコミットしていきます。
なお、今回開発した当社独自のトラック・バス用TRWP実車捕集法は、3月3日から5日にドイツ・ハノーファーで開催されたTire Technology Expo 2026※4でも発表しております。
※１ タイヤ・路面摩耗粉じんの環境影響把握に向けた独自の実車捕集法を開発（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2025030702.html）
※２ ブリヂストン プルービンググラウンド（テストコース）（https://www.bridgestone.co.jp/technology_innovation/proving_ground/）
※３ 「Bridgestone E8 Commitment」（ブリヂストンイーエイトコミットメント）
ブリヂストンは、「2050年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」を制定しました。これを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる8つの価値（Energy、Ecology、Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment）を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
※４ Tire Technology Expo 2026（https://www.tiretechnology-expo.com/en/）
開催日：2026年3月3日（火）〜3月5日（木）
開催場所：Deutsche Messe Messegelände 30521 Hannover Germany
主催：Tire Technology International
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ グローバル広報オペレーション部門 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
