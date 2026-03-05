こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
分譲マンションの防災コミュニティをデベロッパー自ら形成する“otonari（オトナリ）”、「2025年度グッドデザイン賞」受賞〜3月に各地のマンションで防災意識を高めるイベント開催〜
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、代表取締役社長：郄智亮大朗）は、マンションデベロッパーとして、入居者同士と地域が自由につながるきっかけを創出する防災支援パッケージ“otonari（オトナリ）”を、首都圏や関西圏の新築分譲マンション21物件で展開しています。
このたび、「otonari（オトナリ）」は、公益財団法人日本デザイン振興会主催「2025年度グッドデザイン賞」を受賞しました。東日本大震災から15年となる３月にも、入居者同士と地域の周辺住民を巻き込んだ「共助」意識の醸成と向上を目指し、東京圏および大阪府の入居者による各マンション専用の「マンション防災マニュアル作成会議」を開催します。
■私たちなりの防災コミュニティ“otonari(オトナリ)”
“otonari(オトナリ)”は、マンションデベロッパーとして、入居者同士と地域が自由につながるきっかけを創出する防災支援パッケージです。契約者懇親会により入居前から「顔が見える交流」を促進し、入居後は入居者の声を反映した更新可能な「"生きた”防災マニュアル」を作成。町会・商店街との連携を通じて「対話と共助の機会」を生み出し、管理費に防災費を組み込むことで活動の持続性も確保しています。
さらに自助・共助の観点から入居前の防災セミナーをはじめ、組合発足後のフォロー会議まで、全8つのコンテンツをスキーム化し、2020年11月から現在まで21物件（2026年2月時点）で導入しました。今後も新規販売物件でも継続的に取り組む予定です。こうした、防災を日常の延長として考えられる仕組みと、デベロッパー自らが防災を軸にコミュニティ形成を支援した先進的な取り組みが評価され、「2025年度グッドデザイン賞 個人・公共向けの意識改善」カテゴリーの受賞を果たしました。 これからも、「煩わしさを心地よさに変えた距離感」で日常的なつながりを築き、有事には誰も取り残さない自走型防災コミュニティを実現していきます。
防災セミナーから半年後のフォロー会議まで全8つのコンテンツをスキーム化
✓グッドデザイン賞受賞リリース
2プロジェクトが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞。23回目の受賞、累計56プロジェクトに
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/10/gooddesign2025/
■“otonari(オトナリ)”の取り組み〜「マンション防災マニュアル作成会議」や「防災訓練」などを定期開催
本コミュニティは、暮らしの中の心地よい関係性づくりから、災害を「想定外」にしないための準備に繋げる「きっかけ」を作り出す取り組みです。入居前から入居後まで一貫して、「もしも」に備えた取り組みを定期的に実施することで、防災への意識を日常的に促すことを重要視しています。
例えば、入居前の懇親会やワークショップ形式の防災セミナーや避難訓練、防災マニュアルを住民自ら作成することで各マンションの入居者の声を反映した「マンション防災マニュアル作成会議」などを行い、“自助”“共助”が自然と根付く環境づくりを後押ししています。
2026年３月は東日本大震災から15年。防災への意識が改めて高まる中、“otonari(オトナリ)”の継続的な取り組みの一環として、東京圏のマンション3物件、および大阪府のマンション1物件で、入居者向けに「マンション防災マニュアル作成会議」を開催します。当日は、マンション内の防災備蓄倉庫見学や、防災マニュアルの最終検討を実施※することで、入居者同士の交流を通じて「災害時に助け合える関係性」を構築し、「いざという時に助け合える共助のあるまち」づくりへとつなげます。
※各マンションにより、実施内容は異なります。
マンション内の防災備蓄倉庫見学
いざという時のために「どこに何があるか」「どのように使うのか」を確認し、「追加で備えた方が良い備品はないか」などを話し合うことで、防災時に必要な備蓄品を検討します。
防災マニュアルの最終検討
これまでに複数回実施した「マンション防災マニュアル作成会議」を経て、作成したマニュアルの素案を確認。完成に向けて、細部に渡り最終検討を実施します。
■ 過去防災イベントリリース
✓新築分譲マンションでの実施例
新築分譲マンション『イニシア日暮里アベニュー』『イニシア日暮里テラス』
マンション入居者と町内会による「地区防災計画作成会議」をコスモスイニシアと百年防災社が開催
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2021/05/initia-nippori-chikubosai/
✓アクティブシニア向け分譲マンションでの実施例
アクティブシニア向け分譲マンションにて1年間に渡り防災の取り組みを実施
災害時における居住者の自助・共助意識の向上を図る
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2024/12/initiagran_bousai/
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/03/otonari2603/
“otonari(オトナリ)”公式HP
https://www.cigr.co.jp/pj/contents/product/condominium/otonari/
このたび、「otonari（オトナリ）」は、公益財団法人日本デザイン振興会主催「2025年度グッドデザイン賞」を受賞しました。東日本大震災から15年となる３月にも、入居者同士と地域の周辺住民を巻き込んだ「共助」意識の醸成と向上を目指し、東京圏および大阪府の入居者による各マンション専用の「マンション防災マニュアル作成会議」を開催します。
“otonari(オトナリ)”公式HP：https://www.cigr.co.jp/pj/contents/product/condominium/otonari/
■私たちなりの防災コミュニティ“otonari(オトナリ)”
“otonari(オトナリ)”は、マンションデベロッパーとして、入居者同士と地域が自由につながるきっかけを創出する防災支援パッケージです。契約者懇親会により入居前から「顔が見える交流」を促進し、入居後は入居者の声を反映した更新可能な「"生きた”防災マニュアル」を作成。町会・商店街との連携を通じて「対話と共助の機会」を生み出し、管理費に防災費を組み込むことで活動の持続性も確保しています。
さらに自助・共助の観点から入居前の防災セミナーをはじめ、組合発足後のフォロー会議まで、全8つのコンテンツをスキーム化し、2020年11月から現在まで21物件（2026年2月時点）で導入しました。今後も新規販売物件でも継続的に取り組む予定です。こうした、防災を日常の延長として考えられる仕組みと、デベロッパー自らが防災を軸にコミュニティ形成を支援した先進的な取り組みが評価され、「2025年度グッドデザイン賞 個人・公共向けの意識改善」カテゴリーの受賞を果たしました。 これからも、「煩わしさを心地よさに変えた距離感」で日常的なつながりを築き、有事には誰も取り残さない自走型防災コミュニティを実現していきます。
防災セミナーから半年後のフォロー会議まで全8つのコンテンツをスキーム化
避難訓練・ワークショップの様子
✓グッドデザイン賞受賞リリース
2プロジェクトが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞。23回目の受賞、累計56プロジェクトに
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/10/gooddesign2025/
■“otonari(オトナリ)”の取り組み〜「マンション防災マニュアル作成会議」や「防災訓練」などを定期開催
本コミュニティは、暮らしの中の心地よい関係性づくりから、災害を「想定外」にしないための準備に繋げる「きっかけ」を作り出す取り組みです。入居前から入居後まで一貫して、「もしも」に備えた取り組みを定期的に実施することで、防災への意識を日常的に促すことを重要視しています。
例えば、入居前の懇親会やワークショップ形式の防災セミナーや避難訓練、防災マニュアルを住民自ら作成することで各マンションの入居者の声を反映した「マンション防災マニュアル作成会議」などを行い、“自助”“共助”が自然と根付く環境づくりを後押ししています。
2026年３月は東日本大震災から15年。防災への意識が改めて高まる中、“otonari(オトナリ)”の継続的な取り組みの一環として、東京圏のマンション3物件、および大阪府のマンション1物件で、入居者向けに「マンション防災マニュアル作成会議」を開催します。当日は、マンション内の防災備蓄倉庫見学や、防災マニュアルの最終検討を実施※することで、入居者同士の交流を通じて「災害時に助け合える関係性」を構築し、「いざという時に助け合える共助のあるまち」づくりへとつなげます。
※各マンションにより、実施内容は異なります。
マンション内の防災備蓄倉庫見学
いざという時のために「どこに何があるか」「どのように使うのか」を確認し、「追加で備えた方が良い備品はないか」などを話し合うことで、防災時に必要な備蓄品を検討します。
防災マニュアルの最終検討
これまでに複数回実施した「マンション防災マニュアル作成会議」を経て、作成したマニュアルの素案を確認。完成に向けて、細部に渡り最終検討を実施します。
■ 過去防災イベントリリース
✓新築分譲マンションでの実施例
新築分譲マンション『イニシア日暮里アベニュー』『イニシア日暮里テラス』
マンション入居者と町内会による「地区防災計画作成会議」をコスモスイニシアと百年防災社が開催
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2021/05/initia-nippori-chikubosai/
✓アクティブシニア向け分譲マンションでの実施例
アクティブシニア向け分譲マンションにて1年間に渡り防災の取り組みを実施
災害時における居住者の自助・共助意識の向上を図る
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2024/12/initiagran_bousai/
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
以 上
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/03/otonari2603/
“otonari(オトナリ)”公式HP
https://www.cigr.co.jp/pj/contents/product/condominium/otonari/