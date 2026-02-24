ペット用品通信販売事業を30年以上続けている株式会社PEPPY（大阪府大阪市、代表取締役社長：平尾 泰久）は、犬猫グッズ通販サイト「PEPPY(ペピイ)」にて、2026年2月12日（木）より犬猫用のこだわり製法の新発売商品「真昆布だし香る わんのごちそう」「真昆布だし香る にゃんのごちそう」の他、春夏の爽やかな絵柄商品を多数入荷、販売を開始いたします。

■お手頃価格なのに無添加で安心、出汁煮込みの柔らかいウェットフードを開発

新発売「真昆布だし香る わんのごちそう」「真昆布だし香る にゃんのごちそう」

【背景】PEPPYは「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げ、愛犬・愛猫を家族とし愛する飼い主様がペットと一緒に健康寿命を延ばし健やかに過ごすことを目指し、商品開発に取り組んでいます。本商品は愛犬・愛猫の食事に対する嗜好性の多様化、寿命が延びたことによる高齢化などにおける飼い主様のお悩みに合致する安心・安全で、手に取りやすい低価格なウェットフードとして開発いたしました。【概要】出汁煮込みで柔らかく食べやすく、北海道産真昆布と水だけでとった一番出汁は、大量生産・保管ではなく商品生産ごとに水と昆布を煮出しています。厳選素材のみで作り、塩分、化学調味料、保存料などは一切不使用。国産素材にこだわり、乾燥させたみかんの果皮をブレンドした飼料を与えすくすくと育てた健康鶏「和歌山産みかんどり」、船上活締め& 氷温保存で鮮度抜群「那智勝浦産マグロ」の二種をご用意しました。愛犬・愛猫のための毎日の美味しさと健康を飼い主様に考えていただけるよう、便利な小容量サイズで手に取りやすいお手頃価格を実現しています。

■商品詳細

商品名：真昆布だし香る わんのごちそう販売ページ： https://www.peppynet.com/shop/item/id/110F74商品名：真昆布だし香る にゃんのごちそう販売ページ：https://www.peppynet.com/cats/shop/item/id/110F76価格：各297円（税込）販売店：PEPPY(ペピイ) https://www.peppynet.com/

■2026年春夏の新商品！洗濯機で丸洗いできる「洗えるシリーズ」やロングセラー爪とぎ「ごろん猫」に新柄登場

手洗いではなくご家庭にある洗濯機で洗うことにこだわった「洗える」シリーズは、糸と糸の隙間を小さくしたダウンプルーフ加工で犬猫の抜け毛が払いやすく、さらりとした肌触りで一年中快適にお過ごしいただけます。新発売の5アイテムは、2026年春夏の新柄はパステルチェック柄のブルーとイエローの各2色展開。これからの季節にふさわしい爽やかな色合いのテキスタイルです。▼「洗濯機OK＆抜け毛が刺さりにくい洗えるベッドシリーズ」特集URL：https://www.peppynet.com/campaign/id/2588

シリーズ累計販売数10万台を突破。猫が心置きなく爪とぎができる段ボールの素材と絶妙カーブフォルムの「ごろん猫の爪とぎ」に2026年の春夏限定柄が登場しました。お部屋を華やかに彩るフラワー柄は、2柄楽しめるリバーシブルデザインです。商品名：ごろん猫の爪とぎ ナチュラル 季節限定柄販売ページ：https://www.peppynet.com/cats/shop/item/id/664026

最高級マタタビ入り餃子キッカーや、シニア犬の寝姿に寄り添うクッションなど盛り沢山

PEPPYの商品開発担当が猫に餃子を抱きしめてもらうべく考案した餃子型猫用おもちゃ「けり餃子」や、動物病院や愛玩動物看護士にも監修、協力を受けているPEPPYが開発した「シニア犬の寝姿に寄り添うクッション」なども新発売。多数の新入荷製品をご検討いただくための特集ページもご用意しています。新商品入荷特集ページ犬：https://www.peppynet.com/campaign/id/1236猫：https://www.peppynet.com/campaign/id/1238

■株式会社PEPPYについて

本社 ： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11代表者 ： 代表取締役社長 平尾 泰久設立：2025年2月1日企業サイトURL： https://peppy.co.jp/ECサイトURL：https://www.peppynet.com/事業内容： ペット用品の通信販売、動物病院向けの医療用消耗品及び医療機器の販売、有料老人ホームの経営、前各号に付帯する一切の事業■PEPPYとは創業100年を越える新日本カレンダー株式会社の一事業であったPEPPY（ペピイ）は、2025年2月1日に分社化しました。社名であるPEPPYは「PET＋HAPPY」の造語で、「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げています。今では全国8000軒の動物病院様に年間150万冊以上のカタログを無料配布しており、愛犬・愛猫との快適な暮らしに役立つ情報を獣医師監修・指導のもと、安心・安全・信頼できる情報として発信し、ECサイト「PEPPY」では7000点以上のこだわりの商品ラインナップでお客様のニーズに応えています。