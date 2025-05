¡ÚPonta¥Ñ¥¹ÆÃÅµ¡Û²Æ¤ËË¬¤ì¤ë¡¢Îø¤ÎÑëÆá¤òÉ½¸½¤·¤¿¥µ¥Þー¥½¥ó¥°LANA¡Öit¡ìs okay¡×¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ª

KDDI 株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」(月額548円)会員の特典として、2025年5月3日10時から6月2日23時59分までの期間限定で、LANAの「it's okay」を無料ダウンロードいただける特典を提供します。

LANAの「it's okay」は、10代、20代女子の支持を一身に受けるLANAが放つ、全ての若者の晩夏を彩るメロウポップです。ギターとLANAの歌声によるシンプルなハーモニーが、寂しくも美しいひと夏限定の恋を追憶する一曲です。

2025年10月と11月には大阪・横浜にてARENA TOURを行う予定のLANA話題のナンバーを、ぜひPontaパスでお楽しみください。

特設ページはこちら▶

https://musicstore.auone.jp/s/star/present/1041520971?affiliate=2590550022(https://musicstore.auone.jp/s/star/present/1041520971?affiliate=2590550022)

「Pontaパス」楽曲無料ダウンロード 概要

LANA「it's okay」をPontaパス会員限定・期間限定で無料ダウンロードいただけます。

期間

2025年5月3日10:00~6月2日23:59

対象

Pontaパス会員

LANA プロフィール

神奈川県湘南生まれ。一度聴いたら忘れられないハスキーボイスを武器に2022年より本格的にリリースを開始。ラップシーンを超えてJPOPチャートにも定着した「TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)」や、「it’s okay」や「No.5」といったヒット曲が目白押しの最新AL『20』及びデラックス版『20 +』などのリリースを重ねており、LANAが築く新しいDIVA像に期待が集まる。

【関連情報】

LANA「ARENA TOUR 2025」公演概要

https://link.utnq.in/uibF4

2025年10月5日 横浜アリーナ

2025年11月3日 大阪城ホール

_____________________________________

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら( https://prcp.pass.auone.jp/main/ )を参照ください。