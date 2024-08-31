JR九州によると、31日午前7時現在、次の路線で台風10号の影響による運転見合わせを行っている。原田線（上下線）桂川―原田▽日豊線（同）柳ケ浦―杵築，臼杵―鹿児島▽久大線（同）日田―向之原▽豊肥線（同）肥後大津―中判田▽鹿児島線（同）川内―鹿児島。