JR九州によると、31日午前7時20分現在、次の特急列車は運休している。ソニック1号、3号、101号中津〜大分、同7号小倉〜大分、同41号は大分〜佐伯、同11号は博多〜大分、同2号、6号大分〜博多、同4号、8号大分〜中津、同10号大分〜小倉、同12号佐伯〜中津、にちりん全列車、にちりんシーガイア全列車、あそ全列車、九州横断特急全列車、ゆふ全列車、ひゅうが全列車、きりしま全列車、36ぷらす3全列車、ゆふいんの森全列車、か