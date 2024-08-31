西鉄によると、31日午前8時23分現在、同社グループ高速バスの台風接近による運行状況は次の通り。【8月31日】○福岡-東京(上下とも)○福岡-高松※(上下とも)○福岡-岡山※(福岡発)○福岡-松山※(上下とも)※は他社運行便○福岡-大分(福岡発:6:04-10:51,11:51,12:31,13:36,16:21-17:41、各地発:5:45-12:45,15:05,16:45)○福岡-別府(福岡発:7:31-10:31、各地発:6:30-11:00)○福岡-湯布院(福岡発:8:25-10:25、各地発:8:00,13:00,14: