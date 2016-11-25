価格.comマガジン
-
音質がいいと評判な3,000円のイヤホン「Piston Classic」をiPhone SEでじっくり聴いてみた！
イヤホンやヘッドホンを中心に扱っている「1MORE」（ワンモア）という、音響機器メーカーをご存知だろうか。2016年に日本国内に本格上陸を果たし、手…
-
ダイハツのトールワゴン「トール」＆トヨタ「ルーミー」「タンク」レポート
ダイハツ工業が2016年11月9日に発表した、トールワゴン「トール（THOR）」は、5ナンバーに収まるボディに、スライドドアやさまざまなギミックが施され…
-
東芝、約17時間の長時間駆動と急速充電に対応する2in1パソコン「dynabook V」発表
東芝は2016年12月1日、パソコンの2016年冬モデルとして、12.5型液晶搭載の2in1パソコン「dynabook V」シリーズを12月9日から順次発売すると発表した。…
-
ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apollo Lake”搭載モデルが出た！
リンクスインターナショナルは2016年12月1日、エリートコンピューター(ECS)の新製品として、超小型・省電力PC「LIVA」シリーズの新モデル「LIVA Z」「…
-
SIMフリースマホのこの冬の本命機登場か？ ASUS「ZenFone 3 Laser」が発売と同時に人気ランク3位に急上昇！
ASUS「ZenFone 3 Laser（ZC551KL-GD32S4）」3万円を切る高コスパで人気だった「ZenFone 2 Laser」の後継モデルが、大幅に性能アップして登場！2016年1…
-
できたー！ 1/72スケールの「F-4Jファントム?」と実物戦闘機をコラボ撮影したらすごい達成感だった
先日取材した全日本模型ホビーショーで見つけた1/72スケールのプラモデル「アメリカ海軍F-4Jファントム?“ショータイム100”」（童友社）。接着剤なし…
-
Apple Payとおサイフケータイの違いは？「スマホ決済」の基本をわかりやすく解説
今秋発売された「iPhone 7」の新機能として目玉のひとつが、タッチで支払いができる「Apple Pay」。これを機に、スマホによる決済サービス全体に注目…
-
じぇじぇじぇー麺？ 「じゃじゃ麺」って、“一度で二度美味しい”のを知っていますか？
連載25回目のご当地ラーメンお試し隊は、岩手をピックアップ。岩手と言えば、2013年に放映されたNHK連続テレビ小説「あまちゃん」の舞台としても、脚…
-
「ファイナルファンタジーXV」の発売記念イベントで聞いた“プレイしたくなる”イイ話
制作発表から10年という長い歳月を経て、ようやく「ファイナルファンタジーXV」（以下、FF15）が発売日を迎えました！その発売を記念してファンとと…
-
Windows 10の裏技、“神モード”こと「GodMode」の使い方
「いまさら聞けない!? パソコンとスマホの基本ワザ」は、パソコンやスマートフォンに関する基本ワザや知っておくと便利な機能をていねいに紹介する連…
-
“まるで家具みたい？”新しい中小型プラズマクラスター冷蔵庫を早速レポート
シャープが展開するプラズマクラスター搭載冷蔵庫の新製品として、中型モデル「SJ-GW35C」と小型モデル「SJ-GD14C」が発表された。いずれも手入れのし…
-
やっぱりダイキンの加湿空気清浄機ってイイ！ と思った3つの理由
乾燥やインフルエンザが気になる季節に役立つ加湿空気清浄機ですが、加湿の効果はいまいちな傾向にあり、湿度を重視する人は加湿器と空気清浄機を別々…
-
「ファイナルファンタジーXV」や、APS-Cミラーレス最上位「α6500」などが登場
今週発売される新製品の中から注目度の高い製品を、さまざまなカテゴリから横断ピックアップして紹介する連載「今週発売の注目製品ピックアップ」。今…
-
冷え性の必需品！ 足温器にもあんかにもなる「マルチウォーマー」が使える
筆者は冷え性なので、この季節は寒さに気が散って仕事に支障をきたします。やっかいなのが、暖房の設定温度を高くすると上半身ばかり暑くなり、足先は…
-
スポーツ派のスマートウォッチ「Polar M600」を運動嫌いが使ってみた！
筆者はAndroidスマートフォンをメインに使用しているのですが、残念なことの1つにAppleWatchが使えないことがあります。AppleWatchを使用していた時期…
-
“黒マー油”がこってりすぎた。とんこつラーメン「なんつッ亭」カップ麺の苦悩とジレンマ
今や、日本を代表するとんこつラーメン店としても有名な「なんつッ亭」。一番の特徴は、“秘伝の黒マー油”ですが、インスタントのコラボカップ麺では…
-
【動画アリ】楽しく安全に巻ける自動巻きヘアアイロン「ラクコテ」
モテ髪の定番「ゆるふわカール」ですが、ヘアアイロンに慣れないうちは、なかなか理想の仕上がりにならないもの。使いこなす前に挫折したという方も多…
-
次世代電動ガン「DELTA HK416」の姿も！ 「東京マルイフェスティバル」で展示される新製品を一足先に見てきた
エアガンメーカーの東京マルイは、2016年11月26日（土）と27日（日）の2日間、東京・秋葉原にあるベルサール秋葉原で「東京マルイフェスティバルinベ…
-
うわっ…私のカレー、白すぎ...？ 伝統の「ボンカレー」にチーズフォンデュ仕立て 11/28発売
「3分間待つのだぞ」「じっと我慢の子であった」って、なんのCMかわかりますか？ これ、昭和世代には懐かしいボンカレーのCMなんです。当時は、3分間…
-
音声通話付き格安SIMカード、2016年冬の陣
スマートフォンのランニングコストを大幅に引き下げてくれる格安SIMカードはスマホユーザーの心強い味方だ。最近は、価格競争が一時期に比べて沈静化…