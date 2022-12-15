KOIGAKU
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本当にいい男の特徴は？彼らに選ばれる女性に共通する傾向も紹介！
いい男だと思って付き合ってみたら実際は違った、という経験がある女性も多いでしょう。付き合ってみないと分からない部分も当然ありますが、できるこ…
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「結婚も仕事も諦められない…」女性がキャリア選択で悩んだ時の対処法とは
いくら時代が進んでも、やはり女性のキャリアを考えると、男性に比べて色々な問題が浮かび上がってきます。どうすれば自分らしいキャリアを築いていく…
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40代の分かれ道「綺麗になる人とおばさん化する人」の違い9つ
４０代に入ると女性は綺麗になる人とおばさん化する人に分かれます。２０代～３０代は美人ともてはやされていた女性も、４０代になって同窓会で…
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デートで足が血だらけに…⁉ みんなのデート失敗談vol.2
楽しみにしていたデートで大失敗……そんな経験はありませんか？ せっかく好きな人とのデートをセッティングできたのに、失敗なんてした…
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好きな人の作り方とは？恋愛したい人に試してほしい5つの方法
「なかなか恋人ができない」「異性との出会いが少ない……」と感じてはいませんか？ 男性・女性を問わず、ふとした瞬間に寂しくなり「恋人がいれ…
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好きな人が脈ありかどうか確かめる方法7選！脈なしからの挽回法は？
片思いしている相手がいる女性や男性は、自分が脈ありかどうか知りたくありませんか？ 脈ありの可能性が高ければ、積極的にアプローチしや…
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好きな男性に贈りたい♡男性が喜ぶクリスマスプレゼントとは？
さり気なく思いを伝えたいなら、片思いの相手が喜ぶようなクリスマスプレゼントであなたの存在をアピールしませんか。あなたが贈ったクリスマス…
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片想いか脈なしかを見分ける方法13選｜逆転させる方法もあわせて紹介
片想い中の彼が脈なしかどうかを見分ける方法はあります。しかし、その方法によって彼が脈なしと分かってしまう場合もあります。 その場合にはすぐに…
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女子がキュンとする行動10選！シチュエーション別でご紹介
皆さんは最近「キュン」としたことはありますか？ 男性のある仕草や行動、言葉などにときめきを感じ、胸キュンする瞬間は誰にでも訪れるものです…
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告白されやすい女性の特徴とは？ 男性がアプローチしたい女性になる方法
女性ならば、自分からアプローチするより、男性からアプローチして欲しいですよね。そんなアプローチ待ちのあなた！ 女性の行動1つ…
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高嶺の花の意味とは？そう思われる女性の特徴10選と男性の本音
人から「美人」「モテそう」とよく言われるものの、実は男性からのアプローチが全然ないと悩んでいませんか？ もしかすると高嶺の花と意識…
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勘違いおばさんの特徴10個！イタすぎる行動とは
あなたの周りにも一人くらいは勘違いおばさんがいますよね？ いったいどうして勘違いおばさんは生まれてしまうのでしょうか。勘違いおばさんの特徴１…
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男性が冷めたときの行動9選！彼氏の気持ちが離れる主な原因と対処法
以前はラブラブな関係だった彼氏が、最近冷たいと感じることはありませんか？ もしかして、それは「彼女への気持ちが冷めた」という彼氏からのサ…
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「自分を変えたい」と思ったときにすべきこと4つ
失恋をしてしまった時、仕事で失敗してしまった時など「自分を変えたい」そう思ったこと、皆さんも一度はあるのではないでしょうか。 でも、自分を変…
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女性に聞いた！「苦手な男性の特徴」チェックリスト10
恋人が欲しいのに、なぜか女性との関係は“いい人”止まり。ときにはアプローチする前に拒否されてしまうことも……。 そこで今回は、19ᦉ…
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最高？最悪？ 恋人と過ごしたクリスマスの思い出10選
クリスマスといえば、イルミネーションを見たり美味しいケーキを食べたり……恋人と過ごす素敵なイメージもありますよね。その一方…
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奥手男子とは？恋愛に控えめな男性の脈ありサインやアプローチ方法をご紹介
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年上女性の魅力とは？ 年上女性に好かれる男性の特徴3つ
年上女性と一度付き合ったら、その魅力にどっぷりと沼ってしまう男性はとても多いようです。 年上女性の魅力はいったいどんなところなのか詳しく解説…
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男性が執着する女性の特徴8つ！心理を理解して本命彼女になる方法
「大好きな彼の恋人になりたい！」と思っていても、実際どうすれば良いかわからない女性も多いのではないでしょうか？ 男性の本命になるためには…
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不倫がやめられなくなる女性の特徴と不倫発覚後の悲惨な末路
よくないことだとわかっていても、いつも不倫を繰り返してしまう人はいます。 なかなか不倫をやめられず、新しい恋をしても毎度のように不倫ばかりに…