²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë(WIRED MUSIC FESTIVAL) 2025¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î5Æü(Æü)¤Ë°¦ÃÎ¥¹¥«¥¤¥¨¥­¥¹¥Ý¤ÎÌî³°ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤È¤Ï¡©2015Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éËÜ¿ÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê½Ð±é¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ