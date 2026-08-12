真夏のパークは熱キャンに注意!? 高気温時のディズニーランドの回り方と空き状況を徹底検証
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーランド 2026.8.6の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo Disneyland on August 6, 2026 : Part 3」を公開した。動画では、真夏の東京ディズニーランドを散策し、アトラクションの待ち時間やパーク内の様子を詳しくレポートしている。
動画は「美女と野獣“魔法のものがたり”」へ向かう場面からスタート。「シングルライダーで乗ってみようと思います」と語り、スムーズに施設内へ進む様子が収められている。プレショーまで1回分で進むことができ、通常なら長時間待つ人気アトラクションを、わずか20分ほどで乗り終えるという驚きの早さを披露した。その後、「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」の鑑賞場所を探し最前列を確保するも、高気温のため無念の公演中止が発表された。
気を取り直して「イッツ・ア・スモールワールド」へ向かうと、待ち時間はわずか10分。ボートに揺られながら「原曲を聴くことができるので良い時間を過ごして来ました」と大満足の様子。その後、ファンタジーランドでは多数のキャラクターグリーティングが行われている場面に遭遇。「ピーターパン」とのハイタッチに成功し、「かなりサービス精神旺盛でなかなか帰ろうとしません」と現場の和やかな雰囲気を伝えている。
夕食は「ハングリーベア・レストラン」を選択し、涼しい店内でカレーを堪能する予定で締めくくられている。人気アトラクションの待ち時間や熱中症対策を考慮したパークの回り方は、真夏のディズニーランドを訪れる際の参考になりそうだ。
動画は「美女と野獣“魔法のものがたり”」へ向かう場面からスタート。「シングルライダーで乗ってみようと思います」と語り、スムーズに施設内へ進む様子が収められている。プレショーまで1回分で進むことができ、通常なら長時間待つ人気アトラクションを、わずか20分ほどで乗り終えるという驚きの早さを披露した。その後、「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」の鑑賞場所を探し最前列を確保するも、高気温のため無念の公演中止が発表された。
気を取り直して「イッツ・ア・スモールワールド」へ向かうと、待ち時間はわずか10分。ボートに揺られながら「原曲を聴くことができるので良い時間を過ごして来ました」と大満足の様子。その後、ファンタジーランドでは多数のキャラクターグリーティングが行われている場面に遭遇。「ピーターパン」とのハイタッチに成功し、「かなりサービス精神旺盛でなかなか帰ろうとしません」と現場の和やかな雰囲気を伝えている。
夕食は「ハングリーベア・レストラン」を選択し、涼しい店内でカレーを堪能する予定で締めくくられている。人気アトラクションの待ち時間や熱中症対策を考慮したパークの回り方は、真夏のディズニーランドを訪れる際の参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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