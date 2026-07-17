デリバリー配達員のレクターが「【全配達員注意！】松屋の "横綱豚汁" 運ぶのにリスクがありすぎる・・・」を公開した。動画では、配達員界隈で話題となっている松屋の「横綱豚汁」を実際に注文し、配達員の視点からデリバリーで運搬する際のリスクを検証している。



話題となっているのは、松屋の創業60周年祭で実施されている「牛めし横綱豚汁セット」を1個頼むともう1個無料になるデリバリー限定のキャンペーン。レクターによると、豚汁のサイズが大きい上に2つセットになるため、「松屋を取るの結構キツい」と配達員の間でこぼれやすさが懸念されているという。検証のため、実際に店舗から商品を注文する。



約30分後に届いた商品を検証すると、量が多いだけでなく、豚汁の容器が上下に重ねられており、重みで下の容器にヒビが入っていることが判明した。レクターは「多分傾けたらこぼれます」と指摘し、発泡スチロール製の容器の耐久性の低さに警鐘を鳴らす。



さらに、普段使用している配達用バッグに商品を収納する様子を実演。容器の横幅がギリギリであることに加え、別添えの卵や牛丼の容器も2つずつあるため、バッグ内はかなりスペースを圧迫する状態に。レクターは「こうやってキツキツにすると、ワンチャン砕けてそこから汁漏れる可能性ある」と、配達時の破損リスクを懸念する。



総評として、小さい配達バッグを使用している配達員にとっては「結構厳しい」と結論付けた。同キャンペーンの注文を運ぶ際は、容器の特性を理解した上で細心の注意を払うよう呼びかけている。



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