タレントの叶姉妹が6月28日にブログを更新、そこにつづられた“告白”が波紋を広げている。

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同日に訃報が伝えられた美輪明宏さん（享年91）の追悼から、《SNSによる誹謗中傷など、平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えている今、人様に対する悪口や傷つけたりするような言葉など、口に添えるような事はない優しい心の美輪明宏さんはTV番組などで、ピシャリと叱っていらっしゃる事はあったとしても、そこには根底に必ず愛があったように思います》と記され、その後、叶姉妹自身の被害報告の話題に……。

《私たちも、ある方からありもしない話ウソを創り出しあたかも本当のようにTVなどでそれはそれはひどい誹謗中傷を長年されております》と明かし、《ずいぶん昔のご自身の著書にもPRになるからだと思いますが作り話が記されておりました》とも記している。

また、叶姉妹は何度か顧問弁護士経由で、「ある方」に内容証明を送っていて、そのたびに謝罪があるので事を大きくしなかったと説明した。

「叶姉妹はテレビやブログ、SNSなど公の場で他人を名指しで批判したり、攻撃することがない。彼女たちの表現には『ファビュラス』『愛』『思いやり』といった言葉が良く使われるように、芸能スキャンダルにコメントを求められても、便乗して面白おかしく語ることもほとんどなく、セレブ生活を明け透けにしながら、他人を下げたり、批判しないことが、叶姉妹の"ブランディング"にもなっていました。それだけに、このタイミングで公表したのは募る思いもあったのでしょう」（女性誌ライター）

SNSでは、《もしかしてあのお方？》《ご年配のご夫人かな》《コメンテーターやっている文化人当たりな気がする》などと犯人探しが始まっているが、叶姉妹が「ある方」の正体を明かすことはないだろう。

一方で、過去にトラブルが報じられた人物らが注目されている。

叶姉妹の叶恭子は2007年8月、実の妹からダイヤモンドの指輪などを持ち逃げされたとして、刑事告発している。そして、芸能界で長年確執が報じられてきたのが、タレントのデヴィ夫人（86）だ。たとえば、09年5月のデヴィ夫人のブログでは、真偽不明の噂話とともに《私が何故 叶姉妹と一緒にされるのかしら。次元が違うでしょう》《冴えないサイボーグ美女姉妹、というところかしら》などとつづったほか、週刊誌のインタビューなどでも厳しい言葉をかけていたからだ。

「元マネジャーらに暴行を加えたとして、暴行罪に問われているデヴィ夫人は、6月23日に初公判が開かれたばかり。そのタイミングもあって、叶姉妹のブログを読んだ人たちは、デヴィ夫人との確執を思い出したようです。『あの方』の真相は不明ながら、デヴィ夫人にとっても痛い過去が掘り起こされましたし、テレビ復帰はますます厳しいものになるかもしれません」（スポーツ紙芸能担当記者）

口は災いのもとだ。

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