韓国旅行の食事に迷ったらコレ。「大田来たらリピート確定」と語る高コスパご当地グルメ
今回は、韓国・大田（テジョン）を舞台に、タンパク質たっぷりのご当地グルメ「トゥブトゥルチギ」を堪能するマッチョクリエイター「マッソー」がその様子を収めている。
動画の冒頭、水原（スウォン）駅から列車に乗る場面では、発車まで残り5分という状況にもかかわらず、スムージーを購入してから定刻ぴったりに乗車するスリリングな一幕も。約1時間かけて大田駅へ到着すると、さっそく街の人に聞き込み調査を開始。地元で人気だという「クァンチョン食堂」を教えてもらい、道中でベンチを使った筋トレをこなしながらお店へ向かう。
到着すると1時間待ちという大盛況ぶりだが、昼営業の終了寸前で整理券を確保できたことに「これは期待大筋肥大」と喜びを見せる。入店後、店員におすすめを聞き、一番人気の「トゥブトゥルチギ」を注文。初めて食べるため美味しい食べ方を尋ねると、まずは豆腐を少しずつ取り分け、後から運ばれてくる麺（カルグクス）を混ぜて食べるスタイルだと教わる。
運ばれてきた真っ赤なトゥブトゥルチギを見て、セルフサービスのエプロンを「重ね着」して準備万端。麺をしっかり混ぜ合わせて実食すると、コチュジャンと唐辛子が麺に絡むパンチのある味わいに「ウマッソー！」と声を上げる。巨大な豆腐がふんだんに使われており、「豆腐は高タンパク、麺は炭水化物」と分析。「情熱溢れるマッスルフード！」と絶賛し、辛さで大汗をかきながらも箸を進めていく。
終盤には白米を追加して「ご飯と合うわ～」と最後まで堪能。ボリューム満点ながら約2,280円とお手頃な価格に、「大田来たらリピート確定」と大満足で締めくくった。次回の韓国旅行では、刺激的で高タンパクな大田のご当地グルメに挑戦してみてはいかがだろうか。
動画の冒頭、水原（スウォン）駅から列車に乗る場面では、発車まで残り5分という状況にもかかわらず、スムージーを購入してから定刻ぴったりに乗車するスリリングな一幕も。約1時間かけて大田駅へ到着すると、さっそく街の人に聞き込み調査を開始。地元で人気だという「クァンチョン食堂」を教えてもらい、道中でベンチを使った筋トレをこなしながらお店へ向かう。
到着すると1時間待ちという大盛況ぶりだが、昼営業の終了寸前で整理券を確保できたことに「これは期待大筋肥大」と喜びを見せる。入店後、店員におすすめを聞き、一番人気の「トゥブトゥルチギ」を注文。初めて食べるため美味しい食べ方を尋ねると、まずは豆腐を少しずつ取り分け、後から運ばれてくる麺（カルグクス）を混ぜて食べるスタイルだと教わる。
運ばれてきた真っ赤なトゥブトゥルチギを見て、セルフサービスのエプロンを「重ね着」して準備万端。麺をしっかり混ぜ合わせて実食すると、コチュジャンと唐辛子が麺に絡むパンチのある味わいに「ウマッソー！」と声を上げる。巨大な豆腐がふんだんに使われており、「豆腐は高タンパク、麺は炭水化物」と分析。「情熱溢れるマッスルフード！」と絶賛し、辛さで大汗をかきながらも箸を進めていく。
終盤には白米を追加して「ご飯と合うわ～」と最後まで堪能。ボリューム満点ながら約2,280円とお手頃な価格に、「大田来たらリピート確定」と大満足で締めくくった。次回の韓国旅行では、刺激的で高タンパクな大田のご当地グルメに挑戦してみてはいかがだろうか。
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