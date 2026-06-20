「タワマンは今後より届きづらくなる」Uber Eats配達員の仕組み変更が6/15より実施で変化も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「【拒否クエスト消滅初日】稼働したらやはり"あの案件"がたくさん飛んできました【Uber Eats自転車配達員】」を公開した。動画では、Uber Eatsの「拒否クエスト」が消滅した初日の稼働の様子と、それに伴う配達現場の劇的な変化について語っている。



早朝にサッカー・ワールドカップの日本戦があり、有給休暇を取得する人が多いと予想したレクター氏。夕方から夜にかけてのピークタイムに日曜日並みの注文を期待し、武蔵小杉付近で稼働を開始した。しかし、オンラインにして早々に飛んできたのは、タワーマンションへの配達案件だった。



拒否クエストとは、配達依頼を拒否し続けるとカウントが蓄積され、一定回数に達するとインセンティブが貰えなくなる仕組み、通称「拒否クエスト」がこの日から廃止された。これにより配達員はペナルティを気にせず案件を厳選できるようになったが、その結果として「みんな拒否クエストから解放されて、タワマン一斉に拒否ってる説あるな」と指摘する通り、他の配達員が敬遠する手間の掛かるタワーマンション案件ばかりが自身に回ってくるという事態に直面した。



実際に動画内では、タワーマンションへの配達で入り口や防災センターの場所が分からず時間をロスし、トータルで43分も消費してしまう場面も収められている。レクター氏は「これで715円とか全然割に合わない」と語り、タワーマンション案件がいかに配達員にとって非効率であるかを実体験を交えて説明した。また、今後の夏の繁忙期に向けて注文数の増加が見込まれる中、配達員を確保するためにも、厳しいペナルティで縛るシステムには疑問を呈している。



稼働を終えたレクター氏は、平日としては時給2000円超えという高い成果を達成したものの、「タワーマンションは拒否クエストがなくなったら皆さん避けるっていうのはよくわかりますよね」と実感を込めて総括した。システムの変更が配達員の行動原理に与える影響の大きさと、現場が抱えるリアルな課題が浮き彫りになる内容となっている。