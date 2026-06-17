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意外と知らない欧州移民問題の現在地！スイスの人口1000万人制限案が否決された理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【欧州】スイス人口1000万人制限国民投票が否決に！欧州移民問題の最近の動向！」を公開した。動画では、スイスで実施された人口を1000万人に制限する憲法改正の国民投票が否決された背景と、欧州における移民問題の現状について解説している。



スイスの人口は現在約910万人で、ここ20年ほどで2割以上増加しており、その大半が移民である。移民の急増に伴い、主要都市での住宅不足や家賃の高騰、医療や教育機関のキャパシティの逼迫が問題化している。これを受け、右派政党のスイス国民党が「2050年までに人口が1000万人を超えてはいけない」とする条文を憲法に追加することを提案し、国民投票が実施された。



しかし、投票の結果は反対多数で否決された。動画では、スイス国民が反対に回った理由として「スイス経済が移民に支えられている」という背景を指摘する。金融や製薬に加え、世界的なタバコ企業などが拠点を置くスイスでは、グローバル企業や外国人労働者が経済を維持する上で「不可欠な存在になっている」と説明した。



さらに、もう一つの要因としてイギリスの状況を挙げる。イギリスは移民を減らす目的でEUを離脱したものの、結果的に移民は減らず、経済に大きな打撃を与えた。「今ではEU離脱が失敗だったと考えている国民が多くなっている」と語り、このイギリスの現状がスイスの投票行動に影響を与えたと推測している。



スイス国民は経済への悪影響を考慮し、消去法的に制限案への反対を選んだとみられる。しかし、移民を制限しようとする政党が支持を伸ばしている現状は変わらず、移民問題は今後も欧州の政治を見る上で最も関心の高いテーマであり続けると結論付けている。