週刊文春「高市早苗首相に関する記事について」 “重要なお知らせ”サイトに掲載 内容伝え「次号にて取材経緯を説明」
週刊文春 電子版の公式サイトが16日に更新され、「高市早苗首相に関する記事について」とする “重要なお知らせ”が掲載された。
【写真】太田光、高市首相陣営の“疑惑”に言及
それによると「4月29日から公開している高市早苗首相に関する記事について、一部の動画に時系列上の問題点が確認されたため、関連動画の公開を一時停止し、併せて本文も修正しました」と説明し、「『週刊文春』の次号にて取材経緯を説明いたします」と伝えた。
その上で「今回の訂正は一部動画の時系列に関する部分にとどまります。 高市事務所が総裁選や衆院選において、動画などで対立候補に対する誹謗中傷を行っていた事実関係は、複数のSNS上のメッセージなどによって裏付けられています。疑惑の根幹を揺るがすものではないと認識しています」とした。
【写真】太田光、高市首相陣営の“疑惑”に言及
それによると「4月29日から公開している高市早苗首相に関する記事について、一部の動画に時系列上の問題点が確認されたため、関連動画の公開を一時停止し、併せて本文も修正しました」と説明し、「『週刊文春』の次号にて取材経緯を説明いたします」と伝えた。
その上で「今回の訂正は一部動画の時系列に関する部分にとどまります。 高市事務所が総裁選や衆院選において、動画などで対立候補に対する誹謗中傷を行っていた事実関係は、複数のSNS上のメッセージなどによって裏付けられています。疑惑の根幹を揺るがすものではないと認識しています」とした。