墓場で巨大な「化け猫」に追いかけられた!?母を亡くした少年に寄り添ったのは、子猫を亡くした母猫だった【作者に聞いた】

墓場で巨大な「化け猫」に追いかけられた!?母を亡くした少年に寄り添ったのは、子猫を亡くした母猫だった【作者に聞いた】