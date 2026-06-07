【ネコ漫画】飼い主にブラッシングされる愛猫!?その姿に「乗り気でないのもかわいい」など共感コメント＆6.5万の大反響
【漫画を読む】飼い主にブラッシングされる猫だが…!?
先日、『不完全燃焼』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.4万人(2026年6月1日現在)、今回紹介する漫画も6.5万いいね(2026年6月1日現在)を超える人気漫画家だ。
換毛期が訪れ、キュルガを少し撫でただけで毛が沢山抜けていく。フータは急いでキュルガの身体をブラッシングしてあげるが、キュルガは乗り気ではないようですぐ逃げてしまう…。
身体の片側だけ綺麗にブラッシングされた状態なので、「もう少しだけやろうよ〜」とキュルガにお願いするフータ。暫くするとキュルガが渋々戻ってきたのでブラッシングを再開するが、やはりすぐ逃げられてしまうのであった。
ブラッシング中に毎回逃げるキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「乗り気でないのもかわいい」「わかります」などの共感コメントがSNSにいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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