肩の動きを劇的に改善！【シーダブリューエックス】機能性インナーでスポーツが変わる！Amazonで販売中！
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パフォーマンス向上をサポート！【シーダブリューエックス】コンプレッションウェアで快適な運動を！Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
この機能性トップスは、肩甲骨周りの独自のサポート構造により、左右の肩甲骨のバランスを整え、本来の可動域を広げる。中央に配置された特殊なデザインが肩甲骨の連動性を高め、ダイナミックな腕振りを可能にし、効率的なランニングフォームへと導く。運動時の疲労軽減に貢献する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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肩甲骨まわりのテーピング設計が、左右の肩甲骨をバランスよく支え、本来の動きをサポート。これにより、肩の可動域が広がり、よりスムーズな腕の振りが実現する。
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肩甲骨中央の特殊な穴あきデザインは、両肩甲骨の連動性を向上させる。これにより、カラダ全体を使ったダイナミックな動きが可能となり、運動効率を高める。
運動時の疲労軽減に特化した設計。肩甲骨の動きを最適化することで、カラダ全体を使った効率的なフォームへと導き、余分なエネルギー消費を抑える。
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吸汗速乾性、UVカット、ストレッチ機能を備え、快適な運動をサポート。洗濯機での洗濯も可能で、日常的なケアも容易である。
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