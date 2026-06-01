【マムート】速乾Tシャツで快適アクティブ！軽量・ストレッチ素材でアクティブシーンも普段着もAmazonで販売中！
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【マムート】アウトドアからタウンユースまで！ソフトな肌触りと速乾性を備えた高機能TシャツAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
オーガニックコットンとポリウレタンをブレンドした、マムート定番の軽量・速乾Tシャツ。ソフトな肌触りと優れた伸縮性で、どんなシーンにもフィットするワードローブの必需品。イージーケアで日常使いにも最適である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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優れた速乾性を誇るQD（Quick Dry）加工生地を採用。汗をかいても素早く乾き、常に快適な状態をキープする。アウトドアアクティビティはもちろん、スポーツシーンでも活躍する。
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軽量かつ伸縮性に優れた素材は、体に心地よくフィットし、動きを妨げない。ベースレイヤーとしても着用できるため、レイヤリングの幅も広がる。
オーガニックコットンを配合した生地は、肌に優しくソフトな肌触り。ポリウレタンとのブレンドにより、快適な柔軟性も実現しており、着心地の良さを追求している。
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バリエーション豊富なプリントデザインは、一枚で着用してもサマになり、コーディネートのアクセントになる。シンプルなモノトーンから鮮やかなカラーまで、好みに合わせて選べる。
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