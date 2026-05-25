【勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Spring 2026】 5月29日12時 受注開始予定

ZOZOTOWNは、5月29日12時から6月29日11時59分にかけて「勝利の女神：NIKKE」とのコラボアイテムの受注を開始する。発送時期は10月下旬を予定している。

本キャンペーンでは、イラストレーターのれおえん氏が「キャンプ」をコンセプトに描いたという衣装の「シンデレラ」、「クラウン」、「モダニア」、「グレイブ」のイラストを使用したTシャツの他、フーディやキャップなど全10型を販売する。

イラストをワンポイントに使用したサコッシュやカモフラージュフーディ、キャップ、ステンレスマグカップなどがラインナップされている。

勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Spring 2026 サコッシュ（モダニア）：4,950円

勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Spring 2026 カモフラージュフーディ（グレイブ）：17,600円

勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Spring 2026 ハーフジップアノラックプルオーバー（シンデレラ）：17,600円

勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Spring 2026 キャップ（クラウン）：3,850円

勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Spring 2026 Tシャツ＋ステンレスマグカップ（4種展開）：8,800円

勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Spring 2026 グッズセット（4種展開）：3,300円

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