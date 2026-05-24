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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「えんぴにインタビュー」と題したショート動画を公開した。街角での突撃インタビュー動画で注目を集めるSNSクリエイターのえんぴが登場し、動画制作の裏側やリアルな懐事情、著名人への突撃エピソードなどを赤裸々に語り、彼の飾らない素顔が明らかになった。



「お給料いくらですか？」というお馴染みの問いかけからスタートした本動画。声をかけられた25歳のえんぴは、「無職です」と笑いを誘いつつ、現在は居酒屋のアルバイトとSNS活動を並行していると明かした。自身が運営するアカウント「えんぴ」について聞かれると、開始から約1年半が経つことを説明。さらに、1人で活動していると思われがちだが、実は企画担当の「頭のいい」人物と、主に編集を担当する人物を含めた3人体制で運営しているという、意外な裏側を告白した。



話題が気になるお給料に移ると、えんぴは「サラリーマンの2年目とか3年目」程度だと回答。動画がバズっていても、3人で収益を分けている分、まだ十分ではないというリアルな現状を口にした。また、これまで著名人にも突撃してきた「勘違いシリーズ」を振り返り、元レペゼンのふぉいに突撃した際のエピソードを披露。ネタばらしをした直後に「いいよ！」と快諾されたことを明かし、「フリー素材らしいっす」と、その神対応ぶりを嬉しそうに語った。



動画後半では、ブームがいずれ終わるのではないかという将来への不安について問われる場面も。これに対しえんぴは「良くも悪くも何も考えてないんで」と飄々と答え、不安はあまり感じていない様子を見せた。一方で、街中で視聴者に声をかけられることが嬉しいと活動のやりがいを語り、今後はTikTokだけでなく、YouTubeやInstagramも大きくしていきたいと前向きな展望を明かした。



最後には、アカウント名の由来が大学時代にやっていた空手の技「猿臂（えんぴ）」から来ていることを説明した。さらに、現在の貯金額が「2万円」であることを暴露されると、「マジで何も考えてないです」と笑顔で締めくくった。彼の飾らない人柄と、視聴者を楽しませようとする姿勢が伝わり、今後のさらなる飛躍に期待が高まる内容となっている。