RazerがIntel Core Ultra 9 290HX Plus搭載のフラッグシップゲーミングノートPC「Razer Blade 18」を発表、RTX 5090も構成可能
ゲーミングデバイスメーカーのRazerが、「史上最強のノートPC」をうたう「Razer Blade 18」を発表しました。CPUには24コアのIntel Core Ultra 9 290HX Plusを標準搭載しており、GPUにはNVIDIAのGeForce RTX 5090を搭載することも可能です。
Razer Blade 18 - New Gaming AI Laptop | Razer United States
Razer’s Blade 18 is getting a $500 price hike and a new Intel chip | The Verge
https://www.theverge.com/gadgets/930343/razers-blade-18-is-getting-a-500-price-hike-and-a-new-intel-chip
Razer Blade 18 (2026) with 4K display is faster, but costs up to $6,999 - Notebookcheck News
https://www.notebookcheck.net/Razer-Blade-18-2026-with-4K-display-is-faster-but-costs-up-to-6-999.1297211.0.html
Razer Blade 18の特徴をまとめた動画が以下。
Razer | Blade 18 - YouTube
GPUには最大24GBのVRAMと175WのTGPを備えたNVIDIAのGeForce RTX 5090を搭載可能。なお、その他のGPUとしてはGeForce RTX 5070 TiとGeForce RTX 5080を選択できます。
CPUには24コアのIntel Core Ultra 9 290HX Plusを標準採用していますが、Intel Core Ultra 9 275HXにダウングレードすることもできます。
AIパフォーマンスは最大5.4倍も高速に。
大規模言語モデル(LLM)による推論が最大37％高速。
最大毎秒162トークンの処理も可能。
AIによる画像生成は最大2.2倍も高速。
ベイパーチャンバー搭載で高いパフォーマンスが求められるタスクも安定して実行できます。
Razer Blade 18のディスプレイは「ディスプレイ解像度がUHD＋(3840×2400ピクセル)、リフレッシュレートが240Hz」と「ディスプレイ解像度がFHD＋(1920×1200ピクセル)、リフレッシュレートが440Hz」を自由に切り替え可能です
この他、Thunderbolt 5を搭載しており最大120Gbpsの転送速度と最大100Wの電力供給を実現しています。Wi-FiはWi-Fi 7、2×2 MIMO、Bluetooth 5.4に対応しているため、混雑したネットワーク環境でも低遅延・高速通信・安定した接続を実現可能です。キーボードはRGBライティング対応で、キーストロークは1.5mm、高精度ガラス製タッチパッドも搭載しています。
Razer Blade 18の販売価格は3499.99ドル(約55万4700円)からで、GPUはGeForce RTX 5070 Tiを標準搭載していますが、GeForce RTX 5080(＋500ドル：約7万9300円)とGeForce RTX 5090(＋900ドル：約14万2700円)に変更することも可能。CPUはIntel Core Ultra 9 290HX Plusを標準搭載していますが、Intel Core Ultra 9 275HX(−500ドル)にダウングレードすることもできます。ストレージは1TBのSSDを標準搭載しており、2TBのSSDにアップグレード(＋900ドル)可能。メモリは32GBが標準搭載ですが、64GB(＋2000ドル：約31万7100円)と128GB(＋3000ドル：約47万5700円)に変更することもできます。
Buy Razer Blade 18 - Dual UHD+ 240 Hz | FHD+ 440 Hz - GeForce RTX 5070 Ti - Black | Gaming Laptops | Razer.com
https://www.razer.com/gaming-laptops/razer-blade-18/RZ09-05827ER3-R3U1