RazerがIntel Core Ultra 9 290HX Plus搭載のフラッグシップゲーミングノートPC「Razer Blade 18」を発表、RTX 5090も構成可能

RazerがIntel Core Ultra 9 290HX Plus搭載のフラッグシップゲーミングノートPC「Razer Blade 18」を発表、RTX 5090も構成可能