「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１１時現在で、アステラス製薬<4503.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でアステラスは６日続落。同社は２７日取引終了後に２６年３月期連結決算を発表し、営業利益は前の期比９．３倍の３８２６億３３００万円と急拡大して着地した。重点戦略製品が力強く成長した。続く２７年３月期についても良好な見通しを示した。配当予想は８０円（前期７８円）とした。これが好感され、買い予想数が上昇したようだ。



なお、決算を受けたきょうの株価は冴えない値動きとなっている。目先、材料出尽くしとの見方が広がっているようだ。



出所：MINKABU PRESS