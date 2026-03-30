【明日から】Amazonセールで「Anker」の充電器やイヤホンなどがお買い得に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中から「Anker」の商品をご紹介。充電器やイヤホンなどの買い替えを検討している人は要チェックですよ。
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キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、セール対象商品の中から「Anker」の商品をご紹介。充電器やイヤホンなどの買い替えを検討している人は要チェックですよ。
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最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」
USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器
USB-C×2、USB-A×1を搭載。最大100Wの高出力充電器
USB-C×3ポート搭載。単ポート最大140W出力の充電器
洗練されたデザインと快適な装着感。「Soundcore Space Q45」
IPX7の防水規格。アウトドアにもおすすめ
Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適 Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール予定商品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります