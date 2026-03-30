【明日から】Amazonセールで「Anker」の充電器やイヤホンなどがお買い得に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中から「Anker」の商品をご紹介。充電器やイヤホンなどの買い替えを検討している人は要チェックですよ。

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最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】 Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】 Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ホワイト

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Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】 Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ライトブルー

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USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器


Anker

Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C ＆ USB-C ケーブル 20W USB-C＆USB-Cケーブル付属 2ポート急速充電器)【PSE技術基準適合/USB PD対応/PowerIQ搭載/コンパクトサイズ】 Android スマートフォン iPad その他 各種機器対応 (ホワイト)

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USB-C×2、USB-A×1を搭載。最大100Wの高出力充電器


Anker

Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) 【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種

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USB-C×3ポート搭載。単ポート最大140W出力の充電器


Anker

Anker Prime Charger (160W, 3 Ports) シルバー 【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ/PD対応】iPhone 17シリーズ iPhone Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種対応

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洗練されたデザインと快適な装着感。「Soundcore Space Q45」


Soundcore

Anker Soundcore Space Q45（Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【最大65時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング2.0 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ブラック

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IPX7の防水規格。アウトドアにもおすすめ


Soundcore

Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適 Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック

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その他のセール予定商品


パナソニック(Panasonic)

パナソニック ボディトリマー パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー 【Amazon.co.jp 限定】 VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S

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Amazonベーシック(Amazon Basics)

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Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

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Motorola(モトローラ)

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パナソニック シェーバー パナソニック ラムダッシュPRO 電気シェーバー 5枚刃 【Amazon.co.jp限定】 お風呂剃り可 黒 ES-NLV5X-K

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


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