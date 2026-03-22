フジテレビの竹内友佳アナウンサー（３７）が２２日に自身のインスタグラムを更新し、７月上旬で退社するこを発表した。同局ではアナウンサーが大量退職する事態となっており、今月１２日には小澤陽子アナと勝野健アナも退社を報告。この約１年で定年退職者を除いても、竹内アナを含めて計８人がフジテレビを去る。

竹内アナは２０１１年入社の３７歳。同期には生田竜聖アナ、三田友梨佳アナ（退社）がいる。高いアナウンス力を武器に、現在は「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ ｄａｙｓ」（月〜金曜・前１１時半）などを担当している。竹内アナは退職に至った理由として子育てを挙げ「母となり育休から復職してからのこの３年間は、仕事と子育ての両立の中でめまぐるしく日々が過ぎていき、『もっと目の前の子どもの声に丁寧に向き合えたのではないか』と、立ち止まって悩むこともありました」と葛藤を明かし「４歳になった息子との時間をこれまで以上に大切に過ごしたいと思い、退職の決断に至りました」と説明した。

退職者が続いているフジテレビ。２０２４年８月には渡邊渚アナが辞め、２０２５年に入ると３月に西岡孝洋アナ、椿原慶子アナ、永島優美アナが退社し、同６月には岸本理沙アナ、同８月に青嶋達也アナが定年を迎え退職。同１２月には藤本万梨乃アナが退社した。そして今月１２日には小澤陽子アナと勝野健アナが退社することを発表した。２５年以降、定年退職の青嶋アナを除いても、若手からベテランまで８人が去る異例の“退社ラッシュ”となっている。

◆竹内 友佳（たけうち・ゆか）１９８８年５月１２日、大分県生まれ。３７歳。早大文化構想学部卒。２０１１年４月、フジテレビ入社。同期に生田竜聖アナ、三田友梨佳アナ（退社）。現在の担当番組は「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ ｄａｙｓ」（月〜金曜・前１１時半）、「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・前７時半）のナレーション、「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）木曜ナレーションなど。趣味はラーメン店めぐり。特技はピアノ、ドラム。身長１５８センチ。血液型Ｏ。