アメリカのトランプ政権はイランへの制裁を緩和し、イラン産原油の購入を一時的に認めると発表しました。高騰する原油価格を抑えるための対策です。

アメリカの財務省は20日、イランへの制裁を緩和し、海上で輸送中のイラン産原油や石油製品について、各国による購入を一時的に認めると発表しました。高騰する原油価格を抑えるため、流通量を増やすのが狙いで、4月19日未明まで、30日間の一時的な措置だとしています。

ベッセント財務長官はイラン産原油が中国に安値で買い占められていると指摘し、今回の措置で、中国が購入するはずだったおよそ1億4000万バレルの原油が市場に供給されると説明しています。

アメリカ トランプ大統領

「欧州にはホルムズ海峡が必要だ。韓国・日本・中国・その他多くの国々もだ。彼らは多少なりとも関与せざるを得ない」

こうしたなか、トランプ大統領は、アメリカはホルムズ海峡を石油の輸送路として「必要としていない」と述べ、必要としている日本やヨーロッパなどの国が安全な航行の確保に協力するよう改めて求めました。