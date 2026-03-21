衰退する駅「東京ワースト1位」は高島平…タワマン建設「再開発」に隠された懸念点

東京都で「衰退する駅」の特徴

現在各地で再開発が進み、街の様相が大きく変化している東京。

昨年6月に「週刊ポスト」（小学館）が『10年後に不動産価格が上がる駅・下がる駅』という記事を掲載していたが、今年2月にXで同記事の“衰退する駅”ランキングを紹介したポストが5000“いいね”以上を獲得し、改めて話題になっていた。

このランキングは、AI分析で導き出された2035年の駅ごとの人口増減予測から、今後都内において不動産価値が上昇する“発展する駅”と、不動産価値が下落する“衰退する駅”をまとめたとのこと。

そんな“衰退する駅”の「東京ワースト200」で1位だったのが東京都板橋区の「高島平」だったのだが、意外なのがワースト10のなかに「東新宿」、「西武新宿」、「新宿三丁目」と新宿エリアが3駅もランクインしていたことだ。

ほかに上位でランクインしていたのは23区外など都心から離れた駅が多かったため、新宿エリアの駅が続々とランクインしていたことに驚いた方々も多かった模様。ネットでは《新宿とかも意外と衰退するんですね》、《結構新宿区が上位にある。ちょっと意外で驚く》といったコメントが並んでいた。

また1位の「高島平」は現在、駅近辺の団地で再開発が進んでおり、タワーマンションの建設計画などもあることから、《再開発可能性の高い高島平が1位なのはおかしい》、《再開発待ちの駅ばっかランクインしてる気がする…本当に衰退するのかなあ》など、ランキング結果を疑問視する声もみられた。

年々激しく変化してゆく東京の街々だが、今後衰退する駅にはいったいどういった特徴があるのか？ 今回はマンション管理コンサルタントとして活躍し、不動産業界に詳しいさくら事務所の取締役副社長・山本直彌氏に解説してもらった。（以下「」内は山本氏の発言）

今後発展する駅は「都心へアクセスしやすい住宅地」

まずは“発展する駅”と“衰退する駅”、それぞれの特徴から伺っていきたい。

「まず判断基準の一つとして挙げられるのが、“都心への通勤・通学アクセス”です。勤務地が都内の方々にとっては、やはりこのポイントを重要視する傾向が強く、ランキングにも大きく影響しているとみられます。そして二つ目の判断基準が、“ファミリー層の需要がどれほどあるのか”ということです。

発展する駅として上位にランクインしている所は、都心部に近い立地でありながらも、閑静な住宅地が広がっているエリアが多いです。一方で、都心部に近いけれど、繁華街が広がるエリアには単身者が多く住む傾向があります。単身者の場合、結婚などのライフステージの変化などで、ファミリー層向けのエリアに引っ越すケースが多いため、都心に近い繁華街のエリアも実は人口が減りやすいという特徴があります」

ちなみに同記事の“発展する駅”ランキングの上位には、東京都中央区の「勝どき」や「月島」、「豊洲」といった湾岸エリアがランクインしている。これらの地域は再開発によるタワーマンションの増加に伴い、生活利便性が高い商業施設なども充実していて、ファミリー層からの人気が高い。そのため上位に食い込んだと考えると納得だろう。

「高島平」再開発の懸念点とは

では反対に、ワースト1位となってしまった「高島平」は今後再開発の予定もあるが、なぜ衰退していってしまうと予想されたのか。

「高島平は都営三田線が通っていますので、大手町や日比谷まで乗り換えなしで行くことができ、都心へのアクセスは悪いわけではないのですが、地域全体の高齢化が進んでしまっているということが衰退すると見込まれる大きな要因でしょう」

さらに高島平の再開発の懸念点について、山本氏はこう指摘する。

「高島平でも再開発が行われるということで、今後ファミリー層向けの住宅や商業施設ができるなど、街として変化していく部分はあるでしょう。しかし現在活発に進んでいる都心から少し離れた地域での再開発は、一時的には人が集まるものの、長期的に見ると人口は減少傾向になる可能性はあります。

例えば戦後の高度成長期以降、大都市圏への人口集中に対応するために整備された、多摩や千葉などにある“ニュータウン”と呼ばれている場所があります。ニュータウンは現在、住民の高齢化や、住宅の老朽化が課題となっていて、人口が減少傾向にあります。

現在再開発の用地が限られていることもあり、デベロッパーが都心から少し離れた地域を再開発する動きが強くなってきていますが、これから日本全体の人口が減少していくことを考えると、やはり都心部へのアクセスが良い場所に結果的に人が集まると推測されます。

よって再開発によって一時的に人口流入が期待できても将来的には衰退するという事例は、今後増えていくのではないかと予想しています」

記事後編は【「今後10年で新宿エリアは衰退」という驚きの予想…渋谷や池袋との「決定的な違い」があった】から。

【つづきを読む】「今後10年で新宿エリアは衰退」という驚きの予想…渋谷や池袋との「決定的な違い」があった