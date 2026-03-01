「最も長く着回せる」カーディガンみたいに着られて・コートのようにキレイに整う「使えるジャケット」







クセがないことで何にでも合う、装飾性を省いた黒にはオシャレを楽しむ余白があるから。気になる新しさ、理想のスタイルバランス、少し凝ったアレンジまで。多くを求められる黒ジャケットを起点にスタイリングパターンを拡大。







「カーディガン感覚で着られる」そぎ落とされた1着



インナーに悩まない「傾斜のあるノーカラー」



身幅はスリムなのにお尻が隠れる長さがあり、コートに近い整え力を確保。首まわりは直線的で、すそに向かうにつれ曲線を描くラインが、ミニマルな黒に女性らしいしなやかさを加味。動作をじゃましない適度な厚みで、1枚はもちろんコートの中に仕込んでも窮屈感はなし。







ヴィンテージライクな装いをミニマルな黒で都会的に



ノーカラージャケットでアクをそぎ、なつかしさのある柄＆ニットをすっきりと。スカートのやさしげなムードと波長が合うのも、しなやか素材のミニマルなジャケットならでは。







クリーンな黒だけで完結した好感度の高いマニッシュルック



ワードローブの軸となる細身の黒を組み合わせて、ワークシーンに向くまじめな面持ちに。隙のない装いは、タートルネックをくしゅっとさせて、さりげなくニュアンスづけを。ゴールドのネックレスをたらして黒一色の単調さを払拭。











(コーディネートのプライスなど詳細へ)

【全18スタイルの一覧】≫「細い方が着回せる」これからの黒は「ワイドじゃない」方がいい理由