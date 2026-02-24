鼠先輩が現在の収入を告白＆大ヒット曲の査定額にスタジオ騒然
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#１を２月19日（木）夜11時より放送した。
『資産、全部売ってみた』は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
２月19日（木）放送#１では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」に歌手の鼠先輩が登場。大ヒット曲『六本木〜GIROPPON〜』の“歌唱印税の権利”を売却した場合の金額が査定された。
2008年の大ヒット曲『六本木〜GIROPPON〜』でブレイクした鼠先輩は、当時について「一番稼いだ月で1200万円」と振り返る。現在は地方営業が中心で、出演料は「最低３万〜５万円、最高で100万円」と明かした。また「歌唱印税は未だに入ってきます。テレビで歌が流れたり、ラジオで流れたり、サブスクだったり」と３ヶ月に一回、２〜３万円の歌唱印税が振り込まれると説明。さらに都内に7000万〜8000万円相当の一軒家を所有し、店舗プロデュースでは年間約100万円の収益もあることが紹介され、スタジオは驚きに包まれた。
番組では、そんな鼠先輩に「『六本木〜GIROPPON〜』の歌の権利、売りませんか？」と交渉。鼠先輩は「権利を売る？売れないんじゃないですか？いきなり何ですか」と困惑しつつも、話が進むと「100万円くらいで売れればありがたい」と予想。一方で売却には条件があるといい、「歌っていいなら売ります。歌っちゃいけないなら売らない。営業行けなくなっちゃう」と本音を吐露。「俺から『ぽっぽ』取ったら何も残らない」と自身にとって楽曲が“資産”以上の存在であることを吐露。
また、「仮に売れたら、そのお金を元手にやりたいことは？」と問われた鼠先輩は、「ネズミ駆除の会社とか」と意外な構想を告白。「本当の話、数年前にネズミ駆除の会社に話を聞きに行った」と明かし、実は以前から関心があったことを語った。しかし当時は「資金がない。資金と知恵」と現実的な壁もあったという。そこで相談相手として名前を挙げたのが、清掃業で起業した元お笑いコンビ・カラテカの入江慎也。鼠先輩から相談を受けた入江は「めちゃくちゃ良いじゃないですか。初期費用もそんなにかからないと思う」と背中を押しつつ「確実に“名前貸し”やりそうじゃないですか。それだと絶対上手くいかない」と釘を刺し、成功のための重要な視点を提示。
そして番組終盤では、スタジオに鼠先輩が登場。資産・権利の活用を支援する会社レナトスの岡崎真洋氏が『六本木〜GIROPPON〜』歌唱権の査定を担当しましたが、提示された金額はなんと「55万円」。まさかの査定額に鼠先輩は思わず「帰れ！お前もう帰れ！」と投げやりなツッコミを入れた一方、MCの吉村は「買おうかな！55万だったら」と反応し、スタジオは笑いと驚きに包まれた。その後、“なぜ55万円なのか”という説明を聞いた吉村が「もし「作詞・作曲・歌唱を売ってたら？」と質問。そこで新たに提示された金額とは？果たして、鼠先輩は『六本木〜GIROPPON〜』売却を決断したのか？本放送は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
